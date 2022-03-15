Зеленский: Каждый выстрел по Украине – это шаг к самоуничтожению России, ее бедности и деградации

"Мы воюем за жизнь, мы боремся против [...] всего, что российские войска используют, чтобы уничтожить нас, всего, чем Россия разрушает сейчас и себя. Потому что каждый выстрел по Украине, каждый удар по Украине – это шаги к самоуничтожению России, шаги к самоизоляции, к бедности, деградации", – сказал он.

По словам президента Украины, "Россию покидают все, кто просто хочет жить и у кого есть чем думать, – ученые, артисты, бизнесмены, программисты и так далее".

"Такого удара по человеческому капиталу российское государство не переживало уже десятки лет. Такого удара, который нанесла себе сама. Но нас это не волнует, это не наш вопрос. Наш вопрос – сохранить [...] своих людей, свой крепкий народ, своих всех наших украинцев, кто защищает государство и приближает мир", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное