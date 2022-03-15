Вооружение из стран Запада на неделю расходуется Украиной за 20 часов. Зеленский призвал увеличить объем военной помощи

Об этом Зеленский сказал 15 марта, выступая в онлайн-режиме на встрече с лидерами государств Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force). Его выступление опубликовано в Facebook главы Украинского государства.

По словам Зеленского, "все знают, что нам жизненно необходимо сегодня, – самолеты". Он отметил, что без усилий стран Запада Украине "было бы сложно", но "нам нужно еще".

"Наши люди берут трофеи, мы захватываем российскую технику… Днем, ночью берем все на поле боя и отправляем снова в бой… Даже сделали боеспособной старую советскую технику, которая у нас не работала, и все, что мы получаем от вас. Но объем, который вы даете на неделю, мы используем за 20 часов... У нас столько оккупантов, наши военные называют их "саранча". На каждого человека – 20–30 их людей, на один наш танк – 100 их", – сказал Зеленский.

В Объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

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