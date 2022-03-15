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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вооружение из стран Запада на неделю расходуется Украиной за 20 часов. Зеленский призвал увеличить объем военной помощи

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Зеленский: В Украине столько российских оккупантов, наши военные называют их "саранча"
Зеленский: В Украине столько российских оккупантов, наши военные называют их "саранча"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины увеличить объемы военной помощи, которая поступает в страну из-за массового вторжения РФ.

Об этом Зеленский сказал 15 марта, выступая в онлайн-режиме на встрече с лидерами государств Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force). Его выступление опубликовано в Facebook главы Украинского государства.

По словам Зеленского, "все знают, что нам жизненно необходимо сегодня, – самолеты". Он отметил, что без усилий стран Запада Украине "было бы сложно", но "нам нужно еще".

"Наши люди берут трофеи, мы захватываем российскую технику… Днем, ночью берем все на поле боя и отправляем снова в бой… Даже сделали боеспособной старую советскую технику, которая у нас не работала, и все, что мы получаем от вас. Но объем, который вы даете на неделю, мы используем за 20 часов... У нас столько оккупантов, наши военные называют их "саранча". На каждого человека – 20–30 их людей, на один наш танк – 100 их", – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/535664691199430/

В Объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Перед вторжением РФ в Украину и после его начала 24 февраля ряд стран предоставляют Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь.

6 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что иностранные государства предоставили Украине более 1 тыс. тонн гуманитарного груза и более 60 тыс. единиц оружия и товаров для военнослужащих.

Теги: Россия, Украина, Латвия, оружие, Великобритания, Эстония, Нидерланды, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, вооружение, помощь, вторжение, Владимир Зеленский, самолеты, война России против Украины, президент, встреча
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