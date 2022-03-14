Чехия предоставит Украине дополнительную военную помощь

Он не стал разглашать детали пакета помощи, но сказал, что время доставки зависит от того, когда его правительство сможет получить "необходимые материалы".
Канал отметил, что Чешская Республика уже обязалась направить в Украину партию оружия на сумму более $8,5 млн.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Перед вторжением РФ в Украину и после его начала ряд стран предоставляют Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь.
6 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что иностранные государства предоставили Украине более 1 тыс. тонн гуманитарного груза и более 60 тыс. единиц оружия и товаров для военнослужащих.