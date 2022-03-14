Чехия предоставит Украине дополнительную военную помощь

Он не стал разглашать детали пакета помощи, но сказал, что время доставки зависит от того, когда его правительство сможет получить "необходимые материалы".

Канал отметил, что Чешская Республика уже обязалась направить в Украину партию оружия на сумму более $8,5 млн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)