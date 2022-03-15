Премьер-министры Польши, Чехии и Словении едут в Киев. Это первый визит такого уровня после начала вторжения

Они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Поездка согласована с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также о визите проинформированы международные организации, в том числе ООН.
"Цель визита – подтвердить безоговорочную поддержку всем Европейским союзом суверенитета и независимости Украины и представить широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу", – говорится в сообщении.
"Укринформ" отмечает, что это первый визит международных гостей такого уровня в Киев после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Варшаве 14 марта состоялась встреча глав правительств "Люблинского треугольника" (Польши, Литвы и Украины). Премьеры Польши (Моравецкий) и Литвы (Ингрида Шимоните) присутствовали лично, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – в режиме онлайн.
По итогам встречи политики призвали немедленно предоставить Украине статус страны – кандидата на вступление в Европейский союз. Моравецкий заявил о подготовке процедуры, чтобы приблизить Украину к членству в ЕС.