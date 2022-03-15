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Минск просит Москву ускоренно поддержать "уязвимую экономику" на фоне санкций

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Белорусские власти попросили Россию действовать "быстро и согласованно"
Белорусские власти попросили Россию действовать "быстро и согласованно"
Фото: ua.depositphotos.com

Беларусь на фоне расширения санкций против нее попросила Россию об ускоренной экономической поддержке. Об этом шла речь на встрече белорусского премьер-министра Романа Головченко и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщило 14 марта агентство ТАСС.

Головченко, в частности, сказал, что "в этих условиях надо действовать быстро и согласованно", и отметил важность поддержки Беларуси Россией "с учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам".

Белорусский премьер-министр попросил Россию о переносе реструктуризации кредитной задолженности по государственным кредитам правительства и финансовых институтов РФ и о переходе на "новую систему ценообразования" на поставляемую российскую нефть, которая "обеспечивала бы стабильную работу белорусских НПЗ с минимальной рентабельностью".

Кроме того, белорусские власти просят россиян зафиксировать цены на природный газ для Беларуси в российских рублях "с привязкой к действующим оптовым ценам на газ для близлежащих российских регионов".

Также Минск предложил "нарастить поставки белорусской машиностроительной продукции на российский рынок" и способствовать участию Беларуси в реализации программ импортозамещения, а также "полноценному участию" оборонного сектора экономики Беларуси в реализации мероприятий гособоронзаказа Российской Федерации и "снятию административных барьеров" в сфере военно-технического сотрудничества.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

С 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине. По данным управления Сил теробороны "Север", белорусские войска также вошли на территорию Черниговской области. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине "участия не принимала и принимать не намерена".

В течение февраля – марта ЕС принял три пакета санкций против РФ и Беларуси за агрессию против Украины, в том числе запретил операции с центробанками двух стран и отключил некоторые российские и белорусские банки от международной межбанковской системы SWIFT.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, санкции, экономика, Москва, импорт, правительство, оккупация, нефть, Минск, вторжение, кредиты, война России против Украины, премьеры, премьер-министр, встреча, сотрудничество, гособоронзаказ
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