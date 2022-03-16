По мнению аналитиков Фонда, падение составит около 10% при условии, что война будет "оперативно прекращена". Такое падение сопоставимо со снижением ВВП Украины на 6,6% в 2014-м и на 9,8% в 2015 году – после аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе.
При этом в Фонде полагают, что в конечном итоге падение может оказаться более глубоким – на 25–35% (как это было в Ираке, Ливане, Сирии или Йемене).
В отчете подчеркивается, что оценить ущерб и потребности Украины можно будет только после окончания боевых действий.
После начала российского вторжения в Украину международные финансовые организации, а также западные государства пообещали предоставить около $20 млрд – больше трети объема государственного бюджета на 2022 год.
Так, президент США Джо Байден подписал закон о бюджете на 2022 год, который предусматривает выделение $13,6 млрд Украине. МВФ в рамках процедуры экстренной помощи перечислил Украине $1,4 млрд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития пообещали предоставить Украине в общей сложности $5 млрд.
Поддержку Украине также оказывают Великобритания, Япония и страны Евросоюза.