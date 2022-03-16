По мнению аналитиков Фонда, падение составит около 10% при условии, что война будет "оперативно прекращена". Такое падение сопоставимо со снижением ВВП Украины на 6,6% в 2014-м и на 9,8% в 2015 году – после аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе.

При этом в Фонде полагают, что в конечном итоге падение может оказаться более глубоким – на 25–35% (как это было в Ираке, Ливане, Сирии или Йемене).

В отчете подчеркивается, что оценить ущерб и потребности Украины можно будет только после окончания боевых действий.