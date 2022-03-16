Мамедов: Международный трибунал при поддержке Совета Европы – один из способов привлечь к ответственности руководство РФ

Мамедов считает, что обращения украинцев в связи с агрессией РФ должны стать приоритетными для ЕСПЧ Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"Чрезвычайное совещание Парламентской ассамблеи Совета Европы созвано сегодня, и мы заверили, что Россия не уйдет от ответственности за тяжкие преступления путем выхода из международных организаций и соглашений", – написал он.

Экс-замгенпрокурора отметил, что Совет Европы может "оказать помощь в создании специального трибунала" для России, которая вторглась в Украину.

"Международный трибунал при поддержке Совета Европы – один из способов привлечь к ответственности руководство России за преступления, которые они совершили. Также необходимо Европейскому суду по правам человека рассмотреть возможность приоритетного обращения Украины в ЕСПЧ из-за огромного количества нарушений прав человека со стороны России в отношении украинцев", – считает Мамедов.

#Ukraine deems it necessary for @coe to assist in establishing the special tribunal. International tribunal supported by #CouncilofEurope is one of the ways to hold accountable #Russia leadership for crimes they did.

1.2 — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) March 15, 2022

* It looks also necessary for @ECHR_CEDH to consider the possibility to prioritize #UA referrals to European Court of Human Rights due to overwhelming amount of violations of #ECHR by #Russia towards Ukrainians.

1.3 — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) March 15, 2022

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