Мамедов: Международный трибунал при поддержке Совета Европы – один из способов привлечь к ответственности руководство РФ

"Чрезвычайное совещание Парламентской ассамблеи Совета Европы созвано сегодня, и мы заверили, что Россия не уйдет от ответственности за тяжкие преступления путем выхода из международных организаций и соглашений", – написал он.
Экс-замгенпрокурора отметил, что Совет Европы может "оказать помощь в создании специального трибунала" для России, которая вторглась в Украину.
"Международный трибунал при поддержке Совета Европы – один из способов привлечь к ответственности руководство России за преступления, которые они совершили. Также необходимо Европейскому суду по правам человека рассмотреть возможность приоритетного обращения Украины в ЕСПЧ из-за огромного количества нарушений прав человека со стороны России в отношении украинцев", – считает Мамедов.
#Ukraine deems it necessary for @coe to assist in establishing the special tribunal. International tribunal supported by #CouncilofEurope is one of the ways to hold accountable #Russia leadership for crimes they did.— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) March 15, 2022
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* It looks also necessary for @ECHR_CEDH to consider the possibility to prioritize #UA referrals to European Court of Human Rights due to overwhelming amount of violations of #ECHR by #Russia towards Ukrainians.— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) March 15, 2022
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Война России против Украины. Главное
Парламентская ассамблея Совета Европы на экстренном заседании 15 марта проголосовала за исключение России из организации из-за ее вторжения в Украину.
За несколько часов до этого вице-президент российской Госдумы, пропагандист Петр Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы "по собственной воле".
В принятой резолюции ПАСЕ осудила российскую агрессию против Украины, подчеркнув, что вторжение является нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Парижской хартии новой Европы и квалифицируется как преступление против мира в соответствии с Нюрнбергской хартией.