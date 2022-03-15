ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы

"Сегодня ПАСЕ единогласно проголосовала за исключение России из Совета Европы после 25 лет членства. Мне грустно, что нам пришлось это сделать, но я рад, что мы это сделали. Жестокая агрессия против Украины, государства – члена СЕ, неприемлема. Остановите войну немедленно!" – написал он.

Решение об исключении России поддержали 216 делегатов при трех воздержавшихся. Против не проголосовал никто.

За несколько часов до этого вице-президент российской Госдумы, пропагандист Петр Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы "по собственной воле".

Today PACE voted unanimously to call for Russia's exclusion from the @CoE after 25 years as a member. I'm sad we had to do it, but glad we dared to do it, for the first time ever. The brutal aggression against our member state #Ukraine is unacceptable, full stop. End the war now! pic.twitter.com/jwFs2zGfG0 — Tiny Kox (@PACE_President) March 15, 2022

В принятой резолюции ПАСЕ осудила российскую агрессию против Украины, подчеркнув, что вторжение является нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Парижской хартии новой Европы и квалифицируется как преступление против мира в соответствии с Нюрнбергской хартией.

Кроме того, в этой резолюции ПАСЕ называет непризнанное Приднестровье территорией, оккупированной Россией. Как отмечает "Европейская правда", до этого Совет Европы избегал таких формулировок. В самой жесткой из них Приднестровье называлось "территорией под эффективным контролем РФ".