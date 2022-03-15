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Переговоры делегаций Украины и России завершились. Подоляк назвал их сложными

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В последние дни переговоры проходят в видеоформате
В последние дни переговоры проходят в видеоформате
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

15 марта делегации России и Украины завершили переговоры, которые проходили в видеоформате. Об этом сообщил в Twitter советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк.

Он рассказал, что переговоры продолжатся завтра. 

"Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть. В перерыве продолжится работа в подгруппах", – написал Подоляк в 21.41. 

Около 15.00 он сообщил в Twitter, какие вопросы обсуждали переговорщики: общие вопросы урегулирования, прекращение огня и вывод войск с территории Украины.

Никаких других подробностей он не раскрыл. 

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заверил, что на переговорах украинская делегация отстаивает выгодные для Украины позиции. 

"Мы не готовы отдавать ничего. Наоборот, мы выставляем довольно жесткие требования. Есть очень четкое понимание, что если мы получим меньше, чем мы имели до начала войны, для нас это поражение. А на поражение тут никто не согласен", – сказал Арестович.

При этом он подчеркнул, что согласно ряду конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров, переговорщики пока не могут раскрывать суть договоренностей.

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения Россия и Украина провели три раунда переговоров в очном формате. Они проходили в Беларуси. 

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам советника главы Офиса президенты Украины Михаила Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.

Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк после встречи.

После этого переговоры продолжились в формате видеосвязи.

13 марта Подоляк сообщил, что на сессии 14 марта планировали подвести предварительные итоги. 14 марта он заявил, что "коммуникация тяжело, но идет" и что переговорный процесс поставлен на техническую паузу до 15 марта. Примерно в полдень 15 марта украинская делегация сообщила, что переговоры продолжились.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Алексей Арестович, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк
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