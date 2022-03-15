Переговоры делегаций Украины и России завершились. Подоляк назвал их сложными

Он рассказал, что переговоры продолжатся завтра.

"Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть. В перерыве продолжится работа в подгруппах", – написал Подоляк в 21.41.

Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022

Около 15.00 он сообщил в Twitter, какие вопросы обсуждали переговорщики: общие вопросы урегулирования, прекращение огня и вывод войск с территории Украины.

Никаких других подробностей он не раскрыл.

Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заверил, что на переговорах украинская делегация отстаивает выгодные для Украины позиции.

"Мы не готовы отдавать ничего. Наоборот, мы выставляем довольно жесткие требования. Есть очень четкое понимание, что если мы получим меньше, чем мы имели до начала войны, для нас это поражение. А на поражение тут никто не согласен", – сказал Арестович.

При этом он подчеркнул, что согласно ряду конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров, переговорщики пока не могут раскрывать суть договоренностей.