Переговоры Украины и России возобновились после паузы – Арахамия

Об этом сообщил "Украинской правде" член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Он сказал, что переговоры "уже продолжаются", других комментариев не стал давать.
13 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что на сессии 14 марта должны быть подведены предварительные итоги. 14 марта он заявил, что "коммуникация тяжело, но идет" и что переговорный процесс поставлен на техническую паузу до 15 марта. Президент Украины Владимир Зеленский говорил после этого, что с лидерами других государств обсуждал вопрос завершения войны "как можно скорее честным миром".
"Над этим трудилась и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим. Продолжат завтра", – прокомментировал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного российского вторжения Россия и Украина провели три раунда переговоров в очном формате. Они проходили в Беларуси.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам советника главы Офиса президенты Украины Михаила Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".
Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.
Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк после встречи.
После этого переговоры продолжились в формате видеосвязи.