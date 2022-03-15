Переговоры Украины и России возобновились после паузы – Арахамия

Об этом сообщил "Украинской правде" член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он сказал, что переговоры "уже продолжаются", других комментариев не стал давать.

13 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что на сессии 14 марта должны быть подведены предварительные итоги. 14 марта он заявил, что "коммуникация тяжело, но идет" и что переговорный процесс поставлен на техническую паузу до 15 марта. Президент Украины Владимир Зеленский говорил после этого, что с лидерами других государств обсуждал вопрос завершения войны "как можно скорее честным миром".

"Над этим трудилась и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим. Продолжат завтра", – прокомментировал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)