Гордон: Когда у Путина есть военная мощь – пускай и разворованная, пятящаяся сейчас, несостоятельная – для него нет пути отступления

"Я не верю в переговоры [между Украиной и Россией]. Есть Путин с его маниакальным желанием захватить всю Украину. Речь не идет о Донбассе, признании Крыма. Речь о захвате всей страны, которая бельмом в глазу у него уже много лет и которую он не понимает, и не хочет понимать, и никогда не поймет. Поэтому когда у него есть военная мощь – пускай и разворованная, пятящаяся сейчас, несостоятельная во многом – для него нет пути отступления", – сказал журналист.

Он считает, что у Путина не осталось выбора.

"Что он объяснит своему народу, который находится под жесточайшими санкциями? Как он объяснит, что не завоевал Украину и потерял 13 тыс. солдат? И что тысячи россиян в плену, тысячи россиян ранены? У него только один путь – завоевывать Украину. С чем Украина и весь цивилизованный мир, естественно, не согласны. Поэтому я не вижу предмета переговоров. Я не понимаю, о чем можно там говорить", – отметил Гордон.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Война России против Украины. Главное