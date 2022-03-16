Гордон: Когда у Путина есть военная мощь – пускай и разворованная, пятящаяся сейчас, несостоятельная – для него нет пути отступления

"Я не верю в переговоры [между Украиной и Россией]. Есть Путин с его маниакальным желанием захватить всю Украину. Речь не идет о Донбассе, признании Крыма. Речь о захвате всей страны, которая бельмом в глазу у него уже много лет и которую он не понимает, и не хочет понимать, и никогда не поймет. Поэтому когда у него есть военная мощь – пускай и разворованная, пятящаяся сейчас, несостоятельная во многом – для него нет пути отступления", – сказал журналист.
Он считает, что у Путина не осталось выбора.
"Что он объяснит своему народу, который находится под жесточайшими санкциями? Как он объяснит, что не завоевал Украину и потерял 13 тыс. солдат? И что тысячи россиян в плену, тысячи россиян ранены? У него только один путь – завоевывать Украину. С чем Украина и весь цивилизованный мир, естественно, не согласны. Поэтому я не вижу предмета переговоров. Я не понимаю, о чем можно там говорить", – отметил Гордон.
Война России против Украины. Главное
После начала полномасштабного российского вторжения Россия и Украина провели три раунда переговоров в очном формате, затем они продлились в режиме видеосвязи.
14 марта в переговорах между Украиной и Россией на одни сутки была взята техническая пауза, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его данным ведется активная работа в подгруппах.
В тот же день вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, переговоры идут "довольно неплохо" и анонсировал их продолжение 15 марта.