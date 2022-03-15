Оккупанты ночью ударили по аэропорту Днепра, нанесли масштабные разрушения – глава ОГА

На восстановление аэропорта понадобится много времени Фото: wikimedia.org (архив)

"Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Требуется много времени на восстановление", – написал Резниченко.

Врагов на территории области, по словам Резниченко, нет. "Захватчики попытались прорваться в Криворожском районе. Наши вооруженные силы остановили их", – отметил он.

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