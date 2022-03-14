Зеленский о переговорах РФ и Украины: У нашей делегации задача четкая – чтобы произошла встреча президентов

"О переговорах с Российской Федерацией. Каждый день в видеоформате говорят представители делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов. Встреча, которую, я уверен, ожидают люди", – сказал он.
По словам президента, "это сложная история" и "трудный путь, но путь нужный".
"Наша цель – чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат. Необходимый для нас, для мира и безопасности. Чтобы у нас были гарантии – нормальные, действенные. Не как по "Будапешту" и не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать: вот это работает, вот это – гарантии", – объяснил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Россия и Украина провели три раунда переговоров в очном формате.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украино-белорусской границы. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".
Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.
Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк по завершении переговоров.
После этого переговоры по поводу российской агрессии продолжились в формате видеосвязи.