Зеленский о переговорах РФ и Украины: У нашей делегации задача четкая – чтобы произошла встреча президентов

Зеленский (на фото) считает, что его встречи с Путиным люди ждут Фото: president.gov.ua

"О переговорах с Российской Федерацией. Каждый день в видеоформате говорят представители делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов. Встреча, которую, я уверен, ожидают люди", – сказал он.

По словам президента, "это сложная история" и "трудный путь, но путь нужный".

"Наша цель – чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат. Необходимый для нас, для мира и безопасности. Чтобы у нас были гарантии – нормальные, действенные. Не как по "Будапешту" и не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать: вот это работает, вот это – гарантии", – объяснил Зеленский.

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