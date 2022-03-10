Россия заявила об уходе из Совета Европы

В МИД РФ утверждают якобы государства ЕС и НАТО, "злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе".

Как отмечают в министерстве, "Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом".

"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", – говорится в сообщении.