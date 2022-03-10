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Россия заявила об уходе из Совета Европы

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25 февраля Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации
25 февраля Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел РФ заявило 10 марта, что не будет больше участвовать в Совете Европы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В МИД РФ утверждают якобы государства ЕС и НАТО, "злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе".

Как отмечают в министерстве, "Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом".

"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", – говорится в сообщении.

Контекст:

Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, государствами и странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

В составе Совета Европы, кроме России, находятся 46 государств, среди которых и Украина. Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Уход РФ из организации означает, что россияне, в частности, больше не смогут подавать иски в Европейский суд по правам человека.

Россия решила выйти из Совета Европы после того, как Запад коллективно осудил ее за полномасштабное военное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля. Спустя день, 25 февраля, Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши приостановил членство России в организации.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, НАТО, Совет Европы, МИД России, Европейский союз
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