Россия заявила об уходе из Совета Европы

В МИД РФ утверждают якобы государства ЕС и НАТО, "злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе".
Как отмечают в министерстве, "Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом".
"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", – говорится в сообщении.
Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, государствами и странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.
В составе Совета Европы, кроме России, находятся 46 государств, среди которых и Украина. Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Уход РФ из организации означает, что россияне, в частности, больше не смогут подавать иски в Европейский суд по правам человека.
Россия решила выйти из Совета Европы после того, как Запад коллективно осудил ее за полномасштабное военное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля. Спустя день, 25 февраля, Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши приостановил членство России в организации.