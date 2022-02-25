Членство России в Совете Европы приостановили

Россию лишили права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее Фото: depositphotos.com

"В соответствии с Уставом Совета Европы Комитет министров сегодня принял решение лишить Российскую Федерацию права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее с немедленным вступлением в силу в результате вооруженного нападения Российской Федерации на Украину", – говорится в сообщении.

В организации отметили, что принятое решение означает, что Российская Федерация остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от Российской Федерации, также остается членом суда, и жалобы, поданные против Российской Федерации, будут по-прежнему рассматриваться судом.

"Приостановление – это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи. Решение было принято после обмена мнениями с Парламентской ассамблеей в Объединенном комитете", – добавили в Совете Европы.