Членство России в Совете Европы приостановили

"В соответствии с Уставом Совета Европы Комитет министров сегодня принял решение лишить Российскую Федерацию права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее с немедленным вступлением в силу в результате вооруженного нападения Российской Федерации на Украину", – говорится в сообщении.
В организации отметили, что принятое решение означает, что Российская Федерация остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека.
Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от Российской Федерации, также остается членом суда, и жалобы, поданные против Российской Федерации, будут по-прежнему рассматриваться судом.
"Приостановление – это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи. Решение было принято после обмена мнениями с Парламентской ассамблеей в Объединенном комитете", – добавили в Совете Европы.
Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Приостановление ее членства связано с тем, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг тоже несет серьезные потери. По состоянию на 25 февраля уничтожено 80 танков, семь вертолетов, 10 самолетов, 20 крылатых ракет и более 100 автомобилей. Также уничтожено более 2800 человек личного состава вооруженных сил РФ.
О введении санкций против России заявили, в частности, США, Великобритания, Канада и Евросоюз.