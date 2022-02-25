Госспецсвязи попросила операторов не отключать абонентов из-за отсутствия средств на счетах

"Связь чрезвычайно важна в тех условиях, в которых Украина находится сейчас. В настоящее время операторы фиксируют большую нагрузку на сети, поэтому возможны перебои со связью", – отметили в посте.

В Госспецсвязи также попросили украинцев звонить или обмениваться сообщениями в случае необходимости.

"Если не можете дозвониться – обменивайтесь SMS-сообщениями", – добавили в сообщении.