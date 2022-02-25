Украина получила боеприпасы из Польши – глава минобороны Польши

Колонна состоит из не менее 10 грузовиков Фото: Mariusz Błaszczak / Twitter

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже добралась до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – написал он.

На фото, которые опубликовал Блащак, видно не менее 10 грузовиков.