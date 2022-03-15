Каждую минуту 55 детей из Украины становятся беженцами – ООН

Больше всего беженцев из Украины отправилось в Польшу Фото: EPA

"С 24 февраля десятки детей Украины были убиты. Многие другие получили ранения. И более 1,5 млн детей покинули страну. Только вдумайтесь: с начала войны ежедневно беженцами становятся в среднем более 75 тыс. детей. Каждый день. Еще более шокирующая цифра: каждую минуту страну покидают 55 детей", – отметил Элдер.

По его словам, "этот кризис является беспрецедентным по скорости и масштабу потоков беженцев со времени Второй мировой войны".

В ООН пока не видят никаких признаков их замедления, добавил Элдер.

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