Каждую минуту 55 детей из Украины становятся беженцами – ООН

"С 24 февраля десятки детей Украины были убиты. Многие другие получили ранения. И более 1,5 млн детей покинули страну. Только вдумайтесь: с начала войны ежедневно беженцами становятся в среднем более 75 тыс. детей. Каждый день. Еще более шокирующая цифра: каждую минуту страну покидают 55 детей", – отметил Элдер.
По его словам, "этот кризис является беспрецедентным по скорости и масштабу потоков беженцев со времени Второй мировой войны".
В ООН пока не видят никаких признаков их замедления, добавил Элдер.
Война России против Украины. Главное
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля Украину покинули около 2,97 млн человек. Больше всего беженцев отправилось в Польшу, на 15 марта это 1,8 млн человек.
В пятерку стран, куда украинцы больше всего выезжают, входят также (данные на 14 марта) Румыния (453 тыс.), Молдова (337 тыс.), Венгрия (264 тыс.) и Словакия (213 тыс.). Часть беженцев отправилась на территорию страны-агрессора.
В результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 14 марта в Украине погибли 90 детей, более 100 ранены, сообщили в Офисе генпрокурора. Больше всего пострадавших – в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.