После массированного российского вторжения Украину покинули почти 3 млн человек – ООН

Больше всего украинцев выехало в Польшу Фото: ЕРА

В организации отметили, что статистика составлена на основе данных из разных источников, но преимущественно на официальной информации о пересечении украинцами границ государств.

Больше всего беженцев отправилось в Польшу, на 15 марта это 1,8 млн человек.

В пятерку стран, куда украинцы больше всего выезжают, входят также (данные на 14 марта) Румыния (453 тыс.), Молдова (337 тыс.), Венгрия (264 тыс.) и Словакия (213 тыс.).

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев отмечает, что поскольку в Шенгенской зоне пограничный контроль минимальный, украинцы могут в дальнейшем оказаться в других странах Европейского союза.

Часть беженцев отправилась на территорию страны-агрессора.

Война России против Украины. Главное

11 марта в ООН сообщали о более 2,5 млн выехавших из Украины в связи с российским вторжением.