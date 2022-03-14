На курорте во Франции активист захватил виллу предполагаемой дочери Путина, предложив принять в ней беженцев из Украины – СМИ

По словам Аффнера, вилла состоит из восьми спален, а также имеет три ванных комнаты.

Издание опубликовало в YouTube видео внутри виллы "Альта Мира".

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Видео: The Insider / YouTube

Помимо журнала "ВВП. Стратегия развития", на вилле нашлись документы, касающиеся российского миллиардера Геннадия Тимченко (член совета директоров крупнейшей нефтехимической компании РФ "Сибур" и газовой компании "Новатэк"), который считается доверенным лицом Путина, и Кирилла Шамалова (бывшего зятя главы Кремля).

Кроме того, нашли копию паспорта Шамалова, а также доверенность от 2009 года, выписанную "Геннадием Тимченко, гражданином Финляндии" на имя француженки Франсуаз Дюшосаль, которая должна была отвечать за ремонт на вилле.

Согласно реестру недвижимости Франции, вилла с 2007 года принадлежала Тимченко, а в 2012-м была передана Шамалову, отмечает The Insider.

14 марта французская полиция арестовала Аффнера, об этом сообщил сам активист в Facebook. Позже прокурор принял решение освободить Аффнера и его сообщников, попросив больше так не делать и через месяц прийти на профбеседу.

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