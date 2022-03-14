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На курорте во Франции активист захватил виллу предполагаемой дочери Путина, предложив принять в ней беженцев из Украины – СМИ

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Вилла предполагаемой дочери Путина в Биаррице
Вилла предполагаемой дочери Путина в Биаррице
Скриншот: The Insider / YouTube

В городе Биарриц (Франция) местный активист Пьер Аффнер проник на виллу предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина Катерины Тихоновой, сменил замки и заявил, что она готова принять беженцев от путинского режима, в первую очередь – из Украины, в результате вторжения РФ, которое началось 24 февраля. Об этом сообщил The Insider 13 марта.

По словам Аффнера, вилла состоит из восьми спален, а также имеет три ванных комнаты.

Издание опубликовало в YouTube видео внутри виллы "Альта Мира".

ВИДЕО
Видео: The Insider / YouTube

Помимо журнала "ВВП. Стратегия развития", на вилле нашлись документы, касающиеся российского миллиардера Геннадия Тимченко (член совета директоров крупнейшей нефтехимической компании РФ "Сибур" и газовой компании "Новатэк"), который считается доверенным лицом Путина, и Кирилла Шамалова (бывшего зятя главы Кремля).

Кроме того, нашли копию паспорта Шамалова, а также доверенность от 2009 года, выписанную "Геннадием Тимченко, гражданином Финляндии" на имя француженки Франсуаз Дюшосаль, которая должна была отвечать за ремонт на вилле.

Согласно реестру недвижимости Франции, вилла с 2007 года принадлежала Тимченко, а в 2012-м была передана Шамалову, отмечает The Insider.

14 марта французская полиция арестовала Аффнера, об этом сообщил сам активист в Facebook. Позже прокурор принял решение освободить Аффнера и его сообщников, попросив больше так не делать и через месяц прийти на профбеседу.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

По информации Reuters, свадьба Тихоновой и Шамалова состоялась в 2013 году на зимнем курорте под Санкт-Петербургом. В 2016 году Шамалов стал долларовым миллиардером.

"Ведомости" писали, что меньше чем за три года Шамалов мог заработать на акциях "Сибура" около $100 млн.

По сообщениям СМИ, Тихонова разошлась с Шамаловым.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, недвижимость, полиция, арест, захват, беженцы, вторжение, ремонт, активист, война России против Украины, документы, активы, президент, Катерина Тихонова, миллиардер, Кирилл Шамалов, прокурор
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