Россия объявила о выходе из Совета Европы

Членство России в СЕ было приостановлено после нападения на Украину Фото: depositphotos.com

"Решение о выходе из Совета Европы принято. Соответствующее письмо министра иностранных дел [РФ] Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации. […] Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение", – заявил он.

Как отмечает "Радио Свобода", после выхода из организации граждане РФ не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, а Москва не будет связана обязательствами отказаться от смертной казни.