Россия объявила о выходе из Совета Европы

"Решение о выходе из Совета Европы принято. Соответствующее письмо министра иностранных дел [РФ] Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации. […] Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение", – заявил он.
Как отмечает "Радио Свобода", после выхода из организации граждане РФ не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, а Москва не будет связана обязательствами отказаться от смертной казни.
Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
25 февраля 2022 года, на следующий день после вторжения российских войск в Украину, Совет Европы приостановил членство России в организации. 10 марта МИД РФ заявил, что Москва больше не планирует участвовать в работе СЕ.