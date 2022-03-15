76% украинцев считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Месяц назад так думали 26% граждан – опрос

"Это самый высокий показатель за всю историю замеров. Во всех регионах и возрастных группах доминирует оценка направления как правильного", – отмечают социологи.
Противоположного мнения придерживают 15% опрошенных.
Еще 10% респондентов затруднились с ответом.
Во время февральского опроса о том, что дела в Украине идут в правильном направлении, говорили 26% украинцев, а в неправильном – 67%.
Опрос проводился 12–13 марта среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.