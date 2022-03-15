Украинские власти считают действия Израиля в отношении украинцев недружественным шагом – Ермак

Ермак пообещал, что в Киеве будут "жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев" Фото: president.gov.ua

Он отметил, что в Украине благодарны Израилю "за те усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине".

"Однако последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают удивление. Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленной исправлении", – написал Ермак.

Он отметил, что в Киеве будут "жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев".

"Напомню всем нашим партнерам: ваши народы давно и ясно показывают и говорят, что вам нужно делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы? Мы победим. Победим, несмотря ни на что. Вместе с народами мира. И если понадобится – вопреки желаниям и решениям иностранных чиновников", – подытожил Ермак.