Украинские власти считают действия Израиля в отношении украинцев недружественным шагом – Ермак

Он отметил, что в Украине благодарны Израилю "за те усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине".
"Однако последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают удивление. Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленной исправлении", – написал Ермак.
Он отметил, что в Киеве будут "жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев".
"Напомню всем нашим партнерам: ваши народы давно и ясно показывают и говорят, что вам нужно делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы? Мы победим. Победим, несмотря ни на что. Вместе с народами мира. И если понадобится – вопреки желаниям и решениям иностранных чиновников", – подытожил Ермак.
Израиль 13 марта установил новые правила въезда в страну для украинцев – теперь для этого необходимо получить электронное разрешение от МВД страны.
Кроме того, установлена квота для 5 тыс. граждан Украины, которые смогут въехать в страну. В украинском посольстве отметили, что часть этой квоты Израиль уже принял.
В то же время, существуют приоритетные категории лиц, которые могут въехать в страну: это родственники израильтян, новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни.
Глава МВД Израиля Айелет Шакед уточняла 13 марта на пресс-конференции, что на родственников граждан Израиля введенная квота на въезд не распространяется, сообщало NEWSru.co.il. "Те, у кого имеется родственник в Израиле, и этот родственник гарантирует, что гости будут находиться в течение месяца-двух у него, они смогут въехать в Израиль без учета установленной квоты", – заявила Шакед. Она подчеркнула, что Израиль по-прежнему считает своей главной задачей прием евреев и тех, кто имеет право на репатриацию.