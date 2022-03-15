Безвиза недостаточно. Израиль ввел новое требование для въезда украинцев: предварительное разрешение МВД

"Израиль не принимает беженцев из Украины... Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов (например, вы просто хотите переждать завершение войны в Израиле или у друзей, родственников, не имеющих статуса в Израиле), не могут беспрепятственно въехать в страну", – подчеркивает посольство.
На сайте МВД Израиля создана электронная форма для получения разрешения от него. Ответ на запрос отправят на электронный адрес заявителя.
Также установлена квота для 5 тыс. граждан Украины, которые смогут въехать в страну. Отмечается, что часть квоты Израиль уже принял и будет принимать дальше.
Правительством Израиля определены приоритетные категории лиц, которые могут въехать в Израиль при определенных условиях. Это, например, супруги/дети граждан Украины и граждан Израиля, постоянно проживающие в Украине; граждане, ранее подавшие просьбу на воссоединение семьи с гражданами Израиля; члены семей израильтян первой линии родства; новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни.
Кроме того, если заявитель прибыл в страну по приглашению гражданина Израиля, проживающего в Израиле, приглашенный заявитель должен получить приглашение от гражданина Израиля перед заполнением заявки. Приглашающий обязан подписать декларацию на сайте Управления по вопросам народонаселения и иммиграции.
Подчеркивается, что МВД Израиля является единственным уполномоченным органом, который принимает решение о пропуске иностранцев на территорию страны.
По данным ООН, с 24 февраля, когда российская оккупационная армия вторглась в Украину, страну покинули около 2,7 млн человек. Миллионы украинцев уехали в западные области, спасаясь от обстрелов.
Евросоюз активизировал директиву о временной защите, разрешив беженцам из Украины жить в ЕС в течение по крайней мере года, а также выделил деньги на помощь им. Чрезвычайный механизм защиты украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, предполагает, что украинцы имеют право на проживание, доступ к рынку труда и жилья, медицинскую помощь и доступ к образованию для детей.