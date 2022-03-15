Безвиза недостаточно. Израиль ввел новое требование для въезда украинцев: предварительное разрешение МВД

"Израиль не принимает беженцев из Украины... Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов (например, вы просто хотите переждать завершение войны в Израиле или у друзей, родственников, не имеющих статуса в Израиле), не могут беспрепятственно въехать в страну", – подчеркивает посольство.

На сайте МВД Израиля создана электронная форма для получения разрешения от него. Ответ на запрос отправят на электронный адрес заявителя.

Также установлена квота для 5 тыс. граждан Украины, которые смогут въехать в страну. Отмечается, что часть квоты Израиль уже принял и будет принимать дальше.

Правительством Израиля определены приоритетные категории лиц, которые могут въехать в Израиль при определенных условиях. Это, например, супруги/дети граждан Украины и граждан Израиля, постоянно проживающие в Украине; граждане, ранее подавшие просьбу на воссоединение семьи с гражданами Израиля; члены семей израильтян первой линии родства; новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни.

Кроме того, если заявитель прибыл в страну по приглашению гражданина Израиля, проживающего в Израиле, приглашенный заявитель должен получить приглашение от гражданина Израиля перед заполнением заявки. Приглашающий обязан подписать декларацию на сайте Управления по вопросам народонаселения и иммиграции.

Подчеркивается, что МВД Израиля является единственным уполномоченным органом, который принимает решение о пропуске иностранцев на территорию страны.