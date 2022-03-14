"Мы вернем своих домой!" Министр экономики рассказала об украинцах, вынужденно переехавших в другие страны

"Таким образом цивилизованный мир устранит коренные причины миграционного кризиса, поможет беженцам соединиться со своими семьями и создаст базу для дальнейшего обновления и развития Украины – важного и сильного стратегического партнера не только Евросоюза, но и всего мира", – пишет министр.

Свириденко отметила, что война, развязанная Россией, спровоцировала миграционный кризис в Европе, невиданный со времен Второй мировой войны. Более 2,5 млн украинцев уже выехали за границу, и эта цифра будет только увеличиваться. Люди вынужденно покидают свои дома, родных и близких, чтобы спасти свои жизни и жизнь своих детей.

Министр экономики подчеркнула, что нынешний кризис имеет кардинальные отличия от предыдущих волн миграции, которые переживал ЕС:

подавляющее большинство украинцев, вынужденно уехавших из страны, до 24 февраля не планировали эмигрировать, их это заставила сделать война;

у них нет цели "осесть" в Европе, наоборот – они хотят вернуться на родину – к привычной и стабильной жизни;

среди тех, кто уехал, – преимущественно женщины и дети. Их мужья и сыновья сегодня защищают Украину;

главная цель тех, кто пересек границу, – безопасность, они ждут завершения военных действий.

"Украина искренне благодарна всем странам мира, которые сегодня дают убежище нашим гражданам. В то же время общими силами мы можем сделать так, чтобы беженцы как можно скорее реализовали свою мечту о возвращении домой. Для этого нужно максимально эффективно поддержать Украину. Нам необходима финансовая и гуманитарная помощь, наша армия нуждается в усилении – мы не нападаем, мы защищаемся, – сказала Свириденко. – Мы вернем своих домой!"

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