ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы вернем своих домой!" Министр экономики рассказала об украинцах, вынужденно переехавших в другие страны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина искренне благодарна всем странам мира, которые сегодня дают убежище гражданам, отметила министр экономики
Украина искренне благодарна всем странам мира, которые сегодня дают убежище гражданам, отметила  министр экономики
Фото: depositphotos.com

Первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко считает, что после победы в войне с Россией важно включиться в процесс восстановления государства и принять решение о включении его в Евросоюз. Об этом она написала в своем Facebook.

"Таким образом цивилизованный мир устранит коренные причины миграционного кризиса, поможет беженцам соединиться со своими семьями и создаст базу для дальнейшего обновления и развития Украины – важного и сильного стратегического партнера не только Евросоюза, но и всего мира", – пишет министр.

Свириденко отметила, что война, развязанная Россией, спровоцировала миграционный кризис в Европе, невиданный со времен Второй мировой войны. Более 2,5 млн украинцев уже выехали за границу, и эта цифра будет только увеличиваться. Люди вынужденно покидают свои дома, родных и близких, чтобы спасти свои жизни и жизнь своих детей.

Министр экономики подчеркнула, что нынешний кризис имеет кардинальные отличия от предыдущих волн миграции, которые переживал ЕС:

  • подавляющее большинство украинцев, вынужденно уехавших из страны, до 24 февраля не планировали эмигрировать, их это заставила сделать война;
  • у них нет цели "осесть" в Европе, наоборот – они хотят вернуться на родину – к привычной и стабильной жизни;
  • среди тех, кто уехал, – преимущественно женщины и дети. Их мужья и сыновья сегодня защищают Украину;
  • главная цель тех, кто пересек границу, – безопасность, они ждут завершения военных действий.

"Украина искренне благодарна всем странам мира, которые сегодня дают убежище нашим гражданам. В то же время общими силами мы можем сделать так, чтобы беженцы как можно скорее реализовали свою мечту о возвращении домой. Для этого нужно максимально эффективно поддержать Украину. Нам необходима финансовая и гуманитарная помощь, наша армия нуждается в усилении – мы не нападаем, мы защищаемся, – сказала Свириденко. – Мы вернем своих домой!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/7051992664871385

Контекст:

По данным ООН, с 24 февраля, когда российская оккупационная армия вторглась в Украину, страну покинули почти 2,7 млн человек. Миллионы украинцев уехали в западные области, спасаясь от обстрелов.

Теги: экономика, беженцы, Министерство экономики, гуманитарная помощь, украинцы, убежище, война России против Украины, Евросоюз, Юлия Свириденко, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" – и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (14434)
2
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (14077)
3
Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (6933)
4
"Ты зарабатываешь кровавые деньги. Позор!" Узерли возмутила сеть продолжением сотрудничества с российской компанией (3382)
5
"Боже, яке кончене!" Дурнев создал паблик, в котором собрал реакцию бьющихся в истерике блогеров из РФ на блокировку доступа к Instagram (3131)
6
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины (2352)
7
"Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников (2035)
8
"Увидеть мне б рашиста мать. Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!" Билык написала стих-предсказание о войне. Видео (1688)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS