Общины, принимающие переселенцев, получат компенсацию на коммунальные услуги – Зеленский

"Для поддержки украинских общин, которые принимают наших переселенцев с районов боевых действий, правительство приняло решение о компенсациях местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей. По предварительной оценке, общины минимум 10 областей Украины получат конкретные деньги от центральной власти, чтобы переселенцы были обеспечены всем", – сказал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным ООН, с 24 февраля, когда российская оккупационная армия вторглась в Украину, страну покинули более 2,5 млн человек. Миллионы украинцев уехали в западные области, спасаясь от обстрелов.