Общины, принимающие переселенцев, получат компенсацию на коммунальные услуги – Зеленский

"Для поддержки украинских общин, которые принимают наших переселенцев с районов боевых действий, правительство приняло решение о компенсациях местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей. По предварительной оценке, общины минимум 10 областей Украины получат конкретные деньги от центральной власти, чтобы переселенцы были обеспечены всем", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)