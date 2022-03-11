Украинская ассоциация медиабизнеса открыла инфохаб о потребностях и возможностях помощи Украине

Инфохаб Infohelpukraine.uapp.org объединяет все проверенные организации и фонды, разделенные на направления помощи и медиа, отметили в организации. Таким образом, иностранные организации или граждане могут узнать, как:

оказать гуманитарную помощь;

оказать помощь защитникам Украины;

оказать помощь в координации беженцев;

оказать помощь в лечении и реабилитации детей и взрослых;

узнать о международных хабах, координирующих доставку помощи в Украину;

узнать фонды и организации в Украине и мире, через которые можно оказать помощь;

узнать инициативы и потребности организаций в сфере образования, науки, культуры;

найти информационные ресурсы, которым можно доверять;

получать свежую информацию об актуальных потребностях и инициативах на уровне украинского правительства и общественных организаций;

узнать потребности конкретных регионов и организации, с которыми можно контактировать в регионах.

“Важная часть ресурса – это, собственно, новости от нас – организаций, фондов, государства – о том, что мы делаем, а также где именно нам нужна поддержка. По самым разным направлениям. О наших сообществах и крутых идеях, о том, что мы действительно очень инновационны в этой чрезвычайно кризисной ситуации. О том, что мы объединяемся за секунды, создаем решение и внедряем, поддерживаем друг друга, мечтаем, даже если небо не закрыто”, – рассказала инициатор и куратор проекта, издательница "VIVA! Украина", владелица Edimedia Инна Гелетюк (Катющенко).

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