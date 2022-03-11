Украинская ассоциация медиабизнеса открыла инфохаб о потребностях и возможностях помощи Украине

Инфохаб Infohelpukraine.uapp.org объединяет все проверенные организации и фонды, разделенные на направления помощи и медиа, отметили в организации. Таким образом, иностранные организации или граждане могут узнать, как:
“Важная часть ресурса – это, собственно, новости от нас – организаций, фондов, государства – о том, что мы делаем, а также где именно нам нужна поддержка. По самым разным направлениям. О наших сообществах и крутых идеях, о том, что мы действительно очень инновационны в этой чрезвычайно кризисной ситуации. О том, что мы объединяемся за секунды, создаем решение и внедряем, поддерживаем друг друга, мечтаем, даже если небо не закрыто”, – рассказала инициатор и куратор проекта, издательница "VIVA! Украина", владелица Edimedia Инна Гелетюк (Катющенко).
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