"Пока наши герои защищают наш дом, я буду помогать в тылу". Хименес-Браво после нападения РФ на Украину прервал отпуск в Колумбии

"За несколько дней до войны я уехал в отпуск к маме в Колумбию. Планировал отпуск с мамой на один месяц, но тут началась война. Сначала я не мог в это поверить. Мы помогали чем могли, наши повара готовили кушать, доставляли полиции, военным, теробороне, но этого недостаточно. Мое сердце болит за Украину. Мое место здесь. Украинцы – моя семья. Я прилетел в Варшаву. Тут уже 1,5 млн украинцев и им всем нужна помощь. Работаю сразу с несколькими организациями. Я с вами. Каждый должен делать что может для победы. Пока наши герои защищают наш дом, я буду помогать в тылу. Хочется уже побыстрее вернуться в Украину и отстраивать нашу страну. Это будет самая быстрорастущая и процветающая страна в мире. Ведь украинцы лучшие. Слава Украине! Героям слава!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)





Война России против Украины. Главное (обновляется)