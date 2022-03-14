Ермак: Израиль взял на себя миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой. Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий", – заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта заявлял, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могли бы пройти в Израиле.
3 марта Зеленский обратился к Путину с призывом сесть за стол переговоров: "Я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, [канцлером Германии Олафом] Шольцем и т.д. Я сосед, меня не надо на 30 метров держать, я не кусаюсь, я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки и не захватываем чужие земли".
10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Путин также упомянул об этой идее в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но для этого надо провести "подготовительную работу".