Ермак: Израиль взял на себя миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой. Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий", – заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта заявлял, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могли бы пройти в Израиле.