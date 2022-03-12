Подоляк заявил, что премьер Израиля не предлагает Зеленскому соглашаться на требования РФ

"Израиль, премьер-министр Нафтали Беннет, как и остальные страны – условные посредники, совершенно точно не предлагает Украине согласиться на какие-то требования РФ. Это невозможно по военно-политическим причинам. Напротив, Израиль предлагает России более правильно оценивать события", – заявил спикер.

#Ізраїль, Прем’єр-міністр @naftalibennett, як і решта країн – умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 12, 2022

11 марта издание Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что 8 марта во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Беннет якобы рекомендовал ему согласиться с требованиями России, вторгшейся в Украину. В ответ, по данным Jerusalem Post, Зеленский ответил коротко: "Я вас услышал".

Представитель канцелярии Беннета опроверг это утверждение, отмечает издание Axios.

Война России против Украины. Главное (обновляется)