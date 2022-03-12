Премьер Израиля советовал Зеленскому принять условия Путина для прекращения войны, Зеленский отказался – СМИ

СМИ пишут, что разговор состоялся по инициативе Беннета Фото: ЕРА

Собеседник израильских журналистов рассказал, что позвонив Зеленскому, Беннет советовал ему принять предложение президента России Владимира Путина. Премьер Израиля упоминал жизни украинцев.

В ответ, по данным Jerusalem Post, Зеленский ответил коротко: "Я вас услышал".

Чиновник, который рассказал об этом израильскому изданию, назвал рекомендацию Беннета предложением "сдаться" врагу и подчеркнул, что Украина не собирается этого делать, потому что "предложение Путина – это только начало".

О предложении Беннета Зеленскому пишет и Axios. Источник американского издания подчеркнул, что предложение премьера Израиля Зеленскому не понравилось.

Представитель канцелярии Беннета опроверг это утверждение, отмечает Axios.

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