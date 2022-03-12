Премьер Израиля советовал Зеленскому принять условия Путина для прекращения войны, Зеленский отказался – СМИ

Собеседник израильских журналистов рассказал, что позвонив Зеленскому, Беннет советовал ему принять предложение президента России Владимира Путина. Премьер Израиля упоминал жизни украинцев.
В ответ, по данным Jerusalem Post, Зеленский ответил коротко: "Я вас услышал".
Чиновник, который рассказал об этом израильскому изданию, назвал рекомендацию Беннета предложением "сдаться" врагу и подчеркнул, что Украина не собирается этого делать, потому что "предложение Путина – это только начало".
О предложении Беннета Зеленскому пишет и Axios. Источник американского издания подчеркнул, что предложение премьера Израиля Зеленскому не понравилось.
Представитель канцелярии Беннета опроверг это утверждение, отмечает Axios.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Глава Кремля в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 февраля назвал три условия прекращения войны: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по "демилитаризации и денацификации Украинского государства", обеспечение "нейтрального статуса" Украины, сообщалось на сайте Кремля.
По данным главного расследователя Bellingcat Христо Грозева, на переговорах с Украиной Россия требовала назначения премьер-министром нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, признания Крыма и ОРДЛО и "никакого НАТО".