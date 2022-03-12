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Премьер Израиля советовал Зеленскому принять условия Путина для прекращения войны, Зеленский отказался – СМИ

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СМИ пишут, что разговор состоялся по инициативе Беннета
СМИ пишут, что разговор состоялся по инициативе Беннета
Фото: ЕРА

8 марта во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рекомендовал главе Украинского государства согласиться с требованиями России, вторгшейся в Украину. Об этом 11 марта сообщило со ссылкой на неназванного украинского чиновника издание Jerusalem Post.

Собеседник израильских журналистов рассказал, что позвонив Зеленскому, Беннет советовал ему принять предложение президента России Владимира Путина. Премьер Израиля упоминал жизни украинцев.

В ответ, по данным Jerusalem Post, Зеленский ответил коротко: "Я вас услышал".

Чиновник, который рассказал об этом израильскому изданию, назвал рекомендацию Беннета предложением "сдаться" врагу и подчеркнул, что Украина не собирается этого делать, потому что "предложение Путина – это только начало".

О предложении Беннета Зеленскому пишет и Axios. Источник американского издания подчеркнул, что предложение премьера Израиля Зеленскому не понравилось.

Представитель канцелярии Беннета опроверг это утверждение, отмечает Axios.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Глава Кремля в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 февраля назвал три условия прекращения войны: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по "демилитаризации и денацификации Украинского государства", обеспечение "нейтрального статуса" Украины, сообщалось на сайте Кремля.

По данным главного расследователя Bellingcat Христо Грозева, на переговорах с Украиной Россия требовала назначения премьер-министром нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, признания Крыма и ОРДЛО и "никакого НАТО".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Израиль, война, переговоры, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, премьер-министр, Нафтали Беннет
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