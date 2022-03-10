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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Грозев: Если Украины не будет в НАТО, надо вести переговоры с Израилем о "Железном куполе"

 
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Грозев: Вам нужно найти такую систему безопасности, которую сделал Израиль
Грозев: Вам нужно найти такую систему безопасности, которую сделал Израиль
Скриншот: Редакция / YouTube

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что Украине нужно вести переговоры о покупке у Израиля системы противовоздушной обороны "Железный купол". Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Разговор об этом зашел во время обсуждения нежелания западных стран установить бесполетную зону над Украиной. С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО "закрыть небо" над страной, чтобы уменьшить количество обстрелов со стороны России. 

Грозев сказал, что эта система понадобится Украине, если она все-таки не станет членом Североатлантического альянса. 

"Надо говорить даже только из-за того, что если они не согласятся сейчас это сделать, на пике войны, в ситуации, когда у Украины не будет членства в НАТО, если этого не будет, то вам нужно найти такую систему безопасности, которую Израиль для себя сделал. Поэтому Израиль – это реальный аналог тому, что нужно Украине. И поэтому сейчас надо вести эти разговоры", – считает журналист. 

При этом он уточнил, что не знает, готов ли Израиль вести такие переговоры. 

"Насколько они готовы войти в войну сейчас? Ну, к сожалению, это не вопрос населения там, а политической элиты. Так что не могу сказать", – добавил журналист. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Систему ПВО "Железный купол" производит израильская оборонная компания Rafael, ее разработали совместно с американской военно-промышленной компанией Raytheon. 

Система "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой из них. Перехват осуществляется на расстоянии от 4 до 70 км.

Сейчас в Израиле 10 батарей системы. Запуск одной ракеты стоит от $50 тыс. до $80 тыс.

The National отмечало, что "Железный купол" показывает эффективность до 90%, однако система может быть подавлена залповым огнем противника.

Украинские власти высказывали заинтересованность в покупке "Железного купола" и вели об этом переговоры с США. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Израиль, авиация, ПВО, Алеся Бацман, война России против Украины, Христо Грозев
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