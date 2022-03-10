Грозев: Если Украины не будет в НАТО, надо вести переговоры с Израилем о "Железном куполе"

Разговор об этом зашел во время обсуждения нежелания западных стран установить бесполетную зону над Украиной. С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО "закрыть небо" над страной, чтобы уменьшить количество обстрелов со стороны России.
Грозев сказал, что эта система понадобится Украине, если она все-таки не станет членом Североатлантического альянса.
"Надо говорить даже только из-за того, что если они не согласятся сейчас это сделать, на пике войны, в ситуации, когда у Украины не будет членства в НАТО, если этого не будет, то вам нужно найти такую систему безопасности, которую Израиль для себя сделал. Поэтому Израиль – это реальный аналог тому, что нужно Украине. И поэтому сейчас надо вести эти разговоры", – считает журналист.
При этом он уточнил, что не знает, готов ли Израиль вести такие переговоры.
"Насколько они готовы войти в войну сейчас? Ну, к сожалению, это не вопрос населения там, а политической элиты. Так что не могу сказать", – добавил журналист.
Систему ПВО "Железный купол" производит израильская оборонная компания Rafael, ее разработали совместно с американской военно-промышленной компанией Raytheon.
Система "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой из них. Перехват осуществляется на расстоянии от 4 до 70 км.
Сейчас в Израиле 10 батарей системы. Запуск одной ракеты стоит от $50 тыс. до $80 тыс.
The National отмечало, что "Железный купол" показывает эффективность до 90%, однако система может быть подавлена залповым огнем противника.
Украинские власти высказывали заинтересованность в покупке "Железного купола" и вели об этом переговоры с США.