Грозев: Если Украины не будет в НАТО, надо вести переговоры с Израилем о "Железном куполе"

Разговор об этом зашел во время обсуждения нежелания западных стран установить бесполетную зону над Украиной. С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО "закрыть небо" над страной, чтобы уменьшить количество обстрелов со стороны России.

Грозев сказал, что эта система понадобится Украине, если она все-таки не станет членом Североатлантического альянса.

"Надо говорить даже только из-за того, что если они не согласятся сейчас это сделать, на пике войны, в ситуации, когда у Украины не будет членства в НАТО, если этого не будет, то вам нужно найти такую систему безопасности, которую Израиль для себя сделал. Поэтому Израиль – это реальный аналог тому, что нужно Украине. И поэтому сейчас надо вести эти разговоры", – считает журналист.

При этом он уточнил, что не знает, готов ли Израиль вести такие переговоры.

"Насколько они готовы войти в войну сейчас? Ну, к сожалению, это не вопрос населения там, а политической элиты. Так что не могу сказать", – добавил журналист.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube