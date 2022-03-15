Под санкции ЕС попали Абрамович, Керимов, Эрнст и глава "Яндекса"

В санкционный список были внесены 15 физических лиц и девять компаний из России.

В частности, финансовые и визовые ограничения вводятся против миллиардера Романа Абрамовича (12-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes), совладельцев "Альфа-Групп" Германа Хана и Алексея Кузьмичева, миллиардера Виктора Рашникова, российского сенатора, миллиардера Сулеймана Керимова (10-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes).

Кроме того, под санкции попали управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян, бывшая жена главы "Роснефти" Игоря Сечина Марина, управляющий директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, гендиректор компании "Россети" Андрей Рюмин, а также гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст и российские пропагандисты Армен Гаспарян, Артем Шейнин и Дмитрий Куликов.

В список юридических лиц, попавших под санкции ЕС, внесли "Рособоронэкспорт", "УралВагонЗавод", "Роснефть-Аэро", НПО "Высокоточные комплексы", "Курганмашзавод", холдинг "Вертолеты России", "Объединенную авиастроительную корпорацию", "Объединенную судостроительную корпорацию" и Зеленодольский завод имени Горького".

Также вступило в силу решение о запрете на сделки с российскими госкомпаниями и запрете на экспорт предметов роскоши в Россию.