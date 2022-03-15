Оккупанты пытались пойти штурмом в Харьков и были откинуты за пределы предыдущих позиций – Синегубов

"Очередное доказательство того, что Вооруженные силы Украины не отступят ни на метр! Сегодня российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом. После обеда оккупанты пытались пойти штурмом в Харьков из Пятихаток. Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага откинули за пределы его предыдущих позиций", – написал он.
Синегубов добавил, что в первой половине дня с войсками России сражались в Русских Тишках.
"Столкновение длилось более часа. Наши украинские бойцы Вооруженных сил также заставили противника отступить на прежние позиции. Потери врага подсчитываем. Наши Вооруженные силы Украины крепко держат оборону до абсолютной победы. У врага нет никаких шансов!" – подытожил глава области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
За время нападения России на Украину в Харьковской области погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, сообщили в полиции 11 марта.
В Харькове в результате обстрелов разрушено около 600 жилых домов, в том числе 50 школ и ряд медучреждений, сообщил мэр города Игорь Терехов 14 марта.