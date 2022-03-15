В Харьковской области началась эвакуация из уничтоженного психоневрологического интерната

Около 300 человек сели в автобусы и отправились в безопасные районы Фото: Олег Синєгубов / Telegram

По словам Синегубова, несколько дней назад российский враг практически уничтожил здание интерната, в результате люди оставались без коммуникаций.

"Там нет света, тепла, воды, связи. Подопечные специального учреждения – это пожилые люди, нуждающиеся в особом уходе, люди с инвалидностью", – отметил он.

Сегодня удалось начать эвакуацию, около 300 человек сели в автобусы, которые отправились в безопасные места по "зеленому коридору". Видео опубликовал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Благодарны всем причастным за невероятные усилия для спасения людей!" – написал Синегубов.

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