В Харьковской области началась эвакуация из уничтоженного психоневрологического интерната

По словам Синегубова, несколько дней назад российский враг практически уничтожил здание интерната, в результате люди оставались без коммуникаций.
"Там нет света, тепла, воды, связи. Подопечные специального учреждения – это пожилые люди, нуждающиеся в особом уходе, люди с инвалидностью", – отметил он.
Сегодня удалось начать эвакуацию, около 300 человек сели в автобусы, которые отправились в безопасные места по "зеленому коридору". Видео опубликовал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Благодарны всем причастным за невероятные усилия для спасения людей!" – написал Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Через гуманитарные коридоры из населенных пунктов, которые атакуют российские оккупанты, вывезли уже почти 150 тыс. украинцев, сообщила 14 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
15 марта должны работать девять гуманитарных коридоров, сообщал Тимошенко утром в своем в Telegram. Дополнительно из Мариуполя должна проводиться эвакуация частным транспортом.