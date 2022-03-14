Верещук: Через гуманитарные коридоры вывезли уже почти 150 тыс. украинцев

"Результаты деятельности коридоров мы сможем увидеть только сегодня к 20.00. Однако если сказать обобщенно, процесс идет очень сложно. Оккупанты не придерживаются взятых на себя обязательств, не выполняют режим прекращения огня, и часто люди остаются в опасности в гуманитарных коридорах, которые должны им гарантировать безопасный выход", – подчеркнула Верещук.
По ее словам, люди, которые воспользовались гуманитарными коридорами, сейчас находятся в безопасности.
Война России против Украины. Главное
На понедельник заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко анонсировал 10 направлений гуманитарных коридоров.