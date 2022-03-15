Церкви и религиозные организации призвали ввести бесполетную зону над Украиной и создать гуманитарные коридоры

Религиозные деятели призвали РФ не препятствовать эвакуации мирных жителей, а также совершить обмен пленными между двумя странами Фото: depositphotos.com

"Поскольку нет ничего ценнее человеческой жизни, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призывает мировых лидеров, страны – участницы ОБСЕ, ЕС и НАТО принять неотложные меры для введения бесполетной зоны над территорией Украины или предоставить украинской армии современные средства противовоздушной обороны и самолеты-истребители, которые смогут оградить мирных жителей Украины от регулярных бомбардировок и ракетных ударов российских захватчиков", – говорится в обращении.

Религиозные деятели подчеркнули, что война России повлекла за собой гуманитарную катастрофу в Украине, и призвали РФ не препятствовать организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, а также совершить обмен пленными между двумя странами.

В обращении также отмечается, что эвакуацию людей через гуманитарные коридоры готовы совершать церковные служители в сопровождении полиции или без нее.

Война России против Украины. Главное (обновляется)