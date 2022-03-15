Удар по телевышке под Ровно. Нашли тела еще 10 погибших

Ракетный удар оккупантов по телевышке под Ровно унес жизни по меньшей мере 19 человек Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України / Facebook

"К сожалению, должны проинформировать, что количество жертв, погибших больше. По состоянию на 8.30 сегодня мы имеем 19 погибших и девять пострадавших. Дальше продолжаем разблокировку завалов. Это еще не окончательная цифра. Работаем", – сказал Коваль.

Планируется, что через несколько часов вся заваленная территория будет разблокирована. Первоочередная задача – спасение живых людей, которые еще могут находиться под завалами, подчеркнул Коваль.

На вопрос, есть ли среди погибших случайные люди, или все они сотрудники вещательного центра, глава обладминистрации ответил, что "случайных людей там точно не было".

По его словам, в настоящее время доступ к спутниковому и кабельному вещанию есть по всей Ровенской области.

Коваль также рассказал, что Ровенская область сейчас выполняет роль гуманитарного хаба, транзитно-сортировочной станции. Также в регионе находится приблизительно 2 тыс. внутренних переселенцев из других областей.