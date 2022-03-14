Оккупанты разрушили телевышку в Ровенской области, девять погибших и столько же пострадавших

В эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", Коваль рассказал, что около 5.20 оккупанты выпустили по телевышке в селе Антополь две ракеты.

Кроме телевышки, также повреждено административное здание.

По состоянию на 18.00 известно о девяти погибших и девяти пострадавших, рассказал Коваль на брифинге, который транслировался на его канале в YouTube.

Из-за удара по телевышке в Ровенской области не работает теле- и радиовещание, написал глава ОВА в Telegram и дал инструкцию, где теперь можно смотреть новости. Кроме того, из-за атаки есть перебои в трансляции телеканалов на севере Хмельницкой области. Об этом на брифинге рассказал глава областной военной администрации Сергей Гамалий, сообщило "Є".

"Понятно, для чего был этот удар. Чтобы отрезать, как думает враг, людей от правдивой информации и связи с другими регионами. Но на самом деле мы не видим большой проблемы в данной ситуации, потому что много людей смотрит [телеканалы] онлайн, через приложения и слушает радио в том числе", – сказал Коваль.

Спасатели и коммунальные службы продолжают разбирать завалы, написал Коваль в Telegram. В этом участвуют более 200 человек и 44 единицы техники.

В целом, по его словам, на территории области ситуация стабильная, российских войск в регионе нет, граница не нарушена.