Российские оккупанты обстреляли колонну мирных граждан, которых эвакуировали из Гостомеля – Нацполиция

"Эвакуация из Гостомеля проходила двухэтапно. Первая колонна из 10 автобусов, где в основном находились матери с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, успешно добралась до места назначения. По другой колонне из четырех автобусов российские войска произвели минометный обстрел. В результате обстрела был травмирован водитель одного из автобусов. Также под обстрелом в колонне оказался легковой автомобиль Volkswagen с получившими ранения супругами. К сожалению, женщина скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Другие граждане, которые попали под обстрел в колонне, позже продолжили движение и добрались до безопасного места, уточнили в полиции.

Вчера в Бучанском районе эвакуировали жителей Гостомеля, Немишаево и Дмитровки. Полиция оказывает помощь в эвакуации граждан.

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