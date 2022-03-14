В ОП рассказали, как проходит эвакуация из горячих точек

Из Дмитровки в Белогородку прибыли восемь автобусов Скриншот: ДСНС України / Telegram

В Киевской области, по информации Тимошенко, автобусы за людьми отправились в Дмитровку.

Позже из Дмитровки в Белогородку прибыли восемь автобусов, которые позже выдвинутся в Киев.

В Белогородку приехали также 16 автобусов из Немешаево. "Людям предоставляют первую помощь, питание и отправляют в Киев", – сообщил Тимошенко.

В Луганской области работает гуманитарный коридор эвакуации по маршруту Рубежное – Северодонецк – Бахмут – Славянск. Автобусы с людьми отправились из Рубежного.

Около 400 человек в эвакуационной колонне отправились из Северодонецка.

На понедельник Тимошенко анонсировал 10 направлений гуманитарных коридоров.

Война России против Украины. Главное