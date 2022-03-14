Более 600 человек из Бородянки и Кичеева в воскресенье удалось эвакуировать в Житомирскую область

"Сейчас людям оказывают помощь, позже будут определяться маршруты дальнейшей эвакуации", – сказал он.

Как отметил в Telegram глава Житомирской военной администрации Виталий Бунечко, автобусы за людьми, которые почти две недели провели в подвалах под постоянными обстрелами, уехали из Киева еще в субботу. Но из-за противодействия оккупантов караван вынужден был ночевать, так и не добравшись до места сбора людей в Бородянке.

В воскресенье, по его словам, водителям удалось их забрать, но запасов топлива оставалось мало, чтобы добраться до пункта назначения.

"Благодаря их героизму и постоянной координации действий между Киевской и Житомирской областными военными администрациями в Радомышле Житомирской области колонну из 26 автобусов удалось заправить дизельным топливом, – отметил он. – Сейчас людей, которым удалось вырваться из устроенного россиянами ада, уже разместили в социальных и медицинских учреждениях Житомирской области".





Война России против Украины. Главное (обновляется)