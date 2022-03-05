Под завалами в Бородянке может находиться около 100 человек – ГСЧС

Она отметила, что их судьба неизвестна.
В комментарии CNN Рубан уточнила, что "более точную цифру назвать на данный момент невозможно".
В ГСЧС рассказали, что попасть на место разрушений спасатели не могут, поскольку в поселке до сих пор продолжается стрельба. 3 марта они пытались въехать в Бородянку, но по ним открыли огонь.
Бородянка, в которой до войны проживало около 12,5 тыс. человек, находится в 53 км от Киева. В этом населенном пункте произошли одни из самых ожесточенных боев в Киевской области.
Местные жители рассказали журналистам, что город обстреливали из самолетов и танков. В Бородянке несколько разрушенных многоэтажных домов.
Официально власти сообщали о трех жертвах российской агрессии в Бородянке. Они погибли 26 февраля в результате попадания снаряда в частный дом.
"Радіо Свобода" отметило, что после авиаударов по Бородянке попыталась пройти колонна российской техники, но ее уничтожили Вооруженные силы Украины.
В небольших поселках и городах под Киевом – Бородянке, Ирпене, Буче, Гостомеле – постоянно идут боевые действия. Оккупанты пытаются попасть в столицу, поэтому штурмуют населенные пункты, которые находятся рядом.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Но 4 марта полиция сообщила, что только в Харьковской области с начала российского вторжения погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Известно, что среди погибших в Украрне – 28 детей.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.