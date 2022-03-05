Под завалами в Бородянке может находиться около 100 человек – ГСЧС

Она отметила, что их судьба неизвестна.

В комментарии CNN Рубан уточнила, что "более точную цифру назвать на данный момент невозможно".

В ГСЧС рассказали, что попасть на место разрушений спасатели не могут, поскольку в поселке до сих пор продолжается стрельба. 3 марта они пытались въехать в Бородянку, но по ним открыли огонь.

Бородянка, в которой до войны проживало около 12,5 тыс. человек, находится в 53 км от Киева. В этом населенном пункте произошли одни из самых ожесточенных боев в Киевской области.

Местные жители рассказали журналистам, что город обстреливали из самолетов и танков. В Бородянке несколько разрушенных многоэтажных домов.

Официально власти сообщали о трех жертвах российской агрессии в Бородянке. Они погибли 26 февраля в результате попадания снаряда в частный дом.

"Радіо Свобода" отметило, что после авиаударов по Бородянке попыталась пройти колонна российской техники, но ее уничтожили Вооруженные силы Украины.

Уничтоженная техника оккупантов. Фото: radiosvoboda.org

В небольших поселках и городах под Киевом – Бородянке, Ирпене, Буче, Гостомеле – постоянно идут боевые действия. Оккупанты пытаются попасть в столицу, поэтому штурмуют населенные пункты, которые находятся рядом.