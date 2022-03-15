56% украинцев считают, что цель вторжения РФ – уничтожение украинского народа, 2% – думают, что защита русскоязычных – опрос

49% граждан думают, что целью РФ были оккупация Украины и присоединение ее к России.
Также опрошенные считают, что российские власти хотели изменить политический курс Украины (17%), предотвратить размещение баз НАТО (15%), уничтожить военную инфраструктуру (10%) и спровоцировать НАТО на войну с РФ (5%).
В то же время 2% респондентов думают, что российские оккупанты вторглись в Украину с целью защитить русскоязычное население.
Опрос проводился 12–13 марта среди граждан 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.
Война России против Украины. Главное
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.