Евросоюз запретил сделки с российскими госкомпаниями и экспорт предметов роскоши в Россию

Европейская комиссия приветствует сегодняшнее соглашение Совета о принятии четвертого пакета ограничительных мер против России в ответ на ее жестокую агрессию против Украины и ее народа. Эти санкции еще больше будут способствовать усилению экономического давления на Кремль и лишат его возможности финансировать вторжение в Украину. Они координировались с международными партнерами, в частности с Соединенными Штатами.

Согласованные меры заключаются в следующем:

Евросоюз решил ввести полный запрет на сделки с российскими государственными предприятиями из разных секторов, в том числе из оборонно-промышленного комплекса.

Также ЕС вводит запрет на импорт из России изделий из стали. По подсчетам Еврокомиссии, из-за этого РФ потеряет около €3,3 млрд экспортных доходов. Квоты на импорт стальных изделий в Евросоюз будут распределены между другими государствами, добавили в Еврокомиссии.

Кроме того, Евросоюз запретил инвестировать в российский энергетический сектор, "с некоторыми исключениями для гражданской ядерной энергетики и транспортировки некоторых энергетических продуктов обратно в ЕС"; ввел запрет на экспорт предметов роскоши (дорогих автомобилей, ювелирных изделий и тому подобного), чтобы "напрямую поразить российскую элиту".

Четвертым пакетом санкций ЕС расширил список российских физлиц и организаций, против которых введены ограничения, включив в него "больше олигархов и представителей деловых элит, связанных с Кремлем, а также компаний, действующих в военных и оборонных областях, которые материально или технически поддерживают вторжение", и лиц, занимающихся дезинформацией.

Евросоюз также запретил европейским рейтинговым агентствам включать российские компании в рейтинги или предоставлять им другие услуги. В Брюсселе подчеркнули, что это "приведет к потере доступа к финансовым рынкам ЕС".