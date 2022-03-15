Евросоюз запретил сделки с российскими госкомпаниями и экспорт предметов роскоши в Россию

Европейская комиссия приветствует сегодняшнее соглашение Совета о принятии четвертого пакета ограничительных мер против России в ответ на ее жестокую агрессию против Украины и ее народа. Эти санкции еще больше будут способствовать усилению экономического давления на Кремль и лишат его возможности финансировать вторжение в Украину. Они координировались с международными партнерами, в частности с Соединенными Штатами.
Согласованные меры заключаются в следующем:
Евросоюз решил ввести полный запрет на сделки с российскими государственными предприятиями из разных секторов, в том числе из оборонно-промышленного комплекса.
Также ЕС вводит запрет на импорт из России изделий из стали. По подсчетам Еврокомиссии, из-за этого РФ потеряет около €3,3 млрд экспортных доходов. Квоты на импорт стальных изделий в Евросоюз будут распределены между другими государствами, добавили в Еврокомиссии.
Кроме того, Евросоюз запретил инвестировать в российский энергетический сектор, "с некоторыми исключениями для гражданской ядерной энергетики и транспортировки некоторых энергетических продуктов обратно в ЕС"; ввел запрет на экспорт предметов роскоши (дорогих автомобилей, ювелирных изделий и тому подобного), чтобы "напрямую поразить российскую элиту".
Четвертым пакетом санкций ЕС расширил список российских физлиц и организаций, против которых введены ограничения, включив в него "больше олигархов и представителей деловых элит, связанных с Кремлем, а также компаний, действующих в военных и оборонных областях, которые материально или технически поддерживают вторжение", и лиц, занимающихся дезинформацией.
Евросоюз также запретил европейским рейтинговым агентствам включать российские компании в рейтинги или предоставлять им другие услуги. В Брюсселе подчеркнули, что это "приведет к потере доступа к финансовым рынкам ЕС".
В течение февраля – марта ЕС вел три пакета санкций против РФ и Беларуси за агрессию против Украины, в том числе запретил операции с центробанками двух стран и отключил некоторые российские и белорусские банки от международной межбанковской системы SWIFT.
Четвертый пакет санкций ЕС анонсировал после двухдневного неформального саммита лидеров Евросоюза, который 10–11 марта проходил во Франции. На этом саммите ЕС пообещал помочь восстановлению Украины после окончания войны, а также рассмотрел ее заявку на вступление в союз. В заявлении сказано, что ЕС "будет еще больше укреплять связи и углублять партнерство [с Украиной], чтобы поддержать ее в движении по европейскому пути". "Украина принадлежит нашей европейской семье", – подчеркнули лидеры ЕС. Участник саммита, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что этим заявлением "лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции".
Санкции против РФ также ввели США, Канада, Австралия, Япония и Великобритания.
11 марта президент США Джо Байден объявил о дополнительных санкциях против РФ. Он рассказал, что США и союзники лишат Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения. Кроме того, США решили запретить ввозить в Россию доллары, а также наложить ограничения на ряд российских политиков, бизнесменов и членов их семей. Под санкции, в частности, попали жена и взрослые дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (сам он уже находился в санкционном списке).
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 6,3 тыс. ограничений, около 3,6 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля.