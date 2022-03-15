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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – парламенту Канады: Вы способны заставить еще больше компаний уйти с российского рынка

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Зеленский призвал Канаду содействовать закрытию неба над Украиной
Зеленский призвал Канаду содействовать закрытию неба над Украиной
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Канаду продолжать оказывать давление на международные компании, вынуждая их уйти с российского рынка. Об этом он заявил 15 марта, выступая перед канадским парламентом по видеосвязи. Стенограмма выступления Зеленского опубликована на его официальном сайте.

"Вы способны заставить еще больше компаний уйти с российского рынка. Чтобы там не было ни одного доллара на войну. Если они остаются в России и спонсируют войну, они не имеют права работать в Канаде. Да будет так – и это даст нам мир", – сказал он.

По словам Зеленского, "нападение России – это попытка уничтожить украинский народ".

"Это война именно против нашего народа. Чтобы разрушить все, что делает украинцев украинцами. Против нашего будущего. Против нашего характера. Против нашей свободы. Всего того, что вы, канадцы, хорошо знаете и чувствуете. Поэтому я прошу вас: не останавливайтесь. Не останавливайтесь в помощи Украине. В лидерстве и в попытках вернуть мир на нашу землю", – призвал он.

Обращаясь к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, Зеленский попросил оказать содействие в закрытии неба над Украиной. "Вы понимаете, как важно для нас защитить наше небо от российских ракет и самолетов. Вы можете повлиять на это. Мне так кажется", – сказал президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, Украина просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону. Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или в качестве альтернативы как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.

5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".

14 марта парламент Эстонии (Рийгикогу) первым из государств, входящих в ЕС и НАТО, призвал страны – члены ООН закрыть небо над Украиной от авиаударов со стороны российского оккупанта.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Канада, санкции, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Джастин Трюдо
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