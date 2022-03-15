Зеленский – парламенту Канады: Вы способны заставить еще больше компаний уйти с российского рынка

"Вы способны заставить еще больше компаний уйти с российского рынка. Чтобы там не было ни одного доллара на войну. Если они остаются в России и спонсируют войну, они не имеют права работать в Канаде. Да будет так – и это даст нам мир", – сказал он.

По словам Зеленского, "нападение России – это попытка уничтожить украинский народ".

"Это война именно против нашего народа. Чтобы разрушить все, что делает украинцев украинцами. Против нашего будущего. Против нашего характера. Против нашей свободы. Всего того, что вы, канадцы, хорошо знаете и чувствуете. Поэтому я прошу вас: не останавливайтесь. Не останавливайтесь в помощи Украине. В лидерстве и в попытках вернуть мир на нашу землю", – призвал он.

Обращаясь к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, Зеленский попросил оказать содействие в закрытии неба над Украиной. "Вы понимаете, как важно для нас защитить наше небо от российских ракет и самолетов. Вы можете повлиять на это. Мне так кажется", – сказал президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)