Зеленский – парламенту Канады: Вы ввели санкции, но российские войска все еще в Украине. Значит, надо сделать больше

"Канада всегда была, есть и, я уверен, будет надежным партнером Украины. Вы пришли нам на помощь, как только мы попросили. Вы поставляете нам оружие и оказываете другую поддержку, в которой мы так нуждаемся сейчас. Вы ввели санкции против России. Действительно серьезные. Однако мы видим с вами, что война, к сожалению, продолжается. Российские войска не уходят с нашей территории. Вы видите, что наши города Харьков, Мариуполь не защищены так же, как ваши Эдмонтон и Ванкувер. По Киеву наносят ракетные удары. Как и по Чернигову, Житомиру, Ивано-Франковску и еще десяткам украинских городов. Это значит, что нужно делать больше. Значительно!" – подчеркнул он.

Зеленский призвал Канаду помочь "защитить Украину и Европу от этого тотального зла, уничтожающего все: мемориалы, церкви, школы, больницы, жилые кварталы и все наши предприятия". Президент Украины напомнил, что от российских обстрелов уже погибло 97 детей.

"Мы не просим многого. Мы просим справедливости. Мы просим реальной поддержки, которая поможет нам выстоять и защитить нашу жизнь. Жизнь всего мира. Канада уже проявляет необходимое лидерство! Уже делает первой то, к чему приходят другие страны. Но мы нуждаемся в большем лидерстве и просим большего участия", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)