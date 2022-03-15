Зеленский – парламенту Канады: Вы ввели санкции, но российские войска все еще в Украине. Значит, надо сделать больше

"Канада всегда была, есть и, я уверен, будет надежным партнером Украины. Вы пришли нам на помощь, как только мы попросили. Вы поставляете нам оружие и оказываете другую поддержку, в которой мы так нуждаемся сейчас. Вы ввели санкции против России. Действительно серьезные. Однако мы видим с вами, что война, к сожалению, продолжается. Российские войска не уходят с нашей территории. Вы видите, что наши города Харьков, Мариуполь не защищены так же, как ваши Эдмонтон и Ванкувер. По Киеву наносят ракетные удары. Как и по Чернигову, Житомиру, Ивано-Франковску и еще десяткам украинских городов. Это значит, что нужно делать больше. Значительно!" – подчеркнул он.
Зеленский призвал Канаду помочь "защитить Украину и Европу от этого тотального зла, уничтожающего все: мемориалы, церкви, школы, больницы, жилые кварталы и все наши предприятия". Президент Украины напомнил, что от российских обстрелов уже погибло 97 детей.
"Мы не просим многого. Мы просим справедливости. Мы просим реальной поддержки, которая поможет нам выстоять и защитить нашу жизнь. Жизнь всего мира. Канада уже проявляет необходимое лидерство! Уже делает первой то, к чему приходят другие страны. Но мы нуждаемся в большем лидерстве и просим большего участия", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 6,3 тыс. ограничений, около 3,6 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля.
По подсчетам агентства Bloomberg, за первые две недели вторжения в Украину экономика России потеряла около $30 млрд.