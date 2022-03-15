В Киевской области вследствие обстрела оккупантами погибли оператор Fox News и журналистка из Украины

В Fox News рассказали, что ветеран боевых действий Закржевский вместе с корреспондентом Бенджамином Холлом находились за пределами Киева, когда по их автомобилю был нанесен удар.
Телеканал уточнил, что трагедия произошла в селе Горенка Бучанского района. Закржевский скончался, а Холл был госпитализирован с ранением.
Погибший в прошлом работал в зоне военных действий в ряде стран, в том числе Ираке, Афганистане, Сирии. Проживал Закржевский в Лондоне, в Украину прибыл в феврале.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко проинформировал в Telegram, что оператор Fox News был гражданином Ирландии
"Закржевский и украинская журналистка Александра Кувшинова погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны российско-фашистских войск в северо-восточной части села Горенка. Их коллега, журналист Fox News Бенджамин Холл был ранен, но выжил. Врачам пришлось пришлось ампутировать часть голени", – написал он.
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил в Facebook, что "российская армия сознательно расстреливает журналистов на этой захватнической войне в Украине".
Война России против Украины. Главное
Иностранные журналисты не впервые попадают под обстрел российскими оккупантами в Киевской области. 28 февраля российский диверсант обстрелял съемочную группу британского канала Sky News. Корреспондент Стюарт Рэмзи и оператор Ричи Моклер получили ранения.
13 марта стало известно о гибели американского журналиста Брента Рено. При нем нашли удостоверение The New York Times, однако оказалось, что он освещал события в Украине для издания Time. Рено работал над проектом, который посвящен глобальному кризису беженцев.