В Киевской области вследствие обстрела оккупантами погибли оператор Fox News и журналистка из Украины

Закржевский жил в Лондоне, в Украину прибыл в феврале Скриншот: foxnews.com

В Fox News рассказали, что ветеран боевых действий Закржевский вместе с корреспондентом Бенджамином Холлом находились за пределами Киева, когда по их автомобилю был нанесен удар.

Телеканал уточнил, что трагедия произошла в селе Горенка Бучанского района. Закржевский скончался, а Холл был госпитализирован с ранением.

Погибший в прошлом работал в зоне военных действий в ряде стран, в том числе Ираке, Афганистане, Сирии. Проживал Закржевский в Лондоне, в Украину прибыл в феврале.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко проинформировал в Telegram, что оператор Fox News был гражданином Ирландии

"Закржевский и украинская журналистка Александра Кувшинова погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны российско-фашистских войск в северо-восточной части села Горенка. Их коллега, журналист Fox News Бенджамин Холл был ранен, но выжил. Врачам пришлось пришлось ампутировать часть голени", – написал он.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил в Facebook, что "российская армия сознательно расстреливает журналистов на этой захватнической войне в Украине".

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