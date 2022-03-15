Через 10 дней Россия пройдет точку невозврата и не сможет вести активные боевые действия в Украине – экс-командующий войсками США в Европе

"Россия перешла к войне на истощение, бомбя города и убивая мирных людей. Им не хватает трех ключевых вещей: не хватает времени, не хватает личного состава, и я считаю, у них заканчиваются боеприпасы. Приблизительно через 10 дней, по моей оценке, при условии, что Запад не только продолжит, но и усилит поставки [помощи] для украинских сил, чтобы они уничтожали российскую артиллерию, армию и отражали ракетные удары. При условии, что мы это сделаем, то через 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне", – считает генерал.

Он добавил, что Вооруженным силам Украины "нужно суметь выстоять до момента, когда у России закончатся возможности".

Война России против Украины. Главное (обновляется)