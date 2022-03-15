ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кадыров, заявлявший, что находится под Киевом, оказался в Грозном

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кадыров (слева) в Грозном. Выезжал ли он оттуда хотя бы для съемки ролика неизвестно
Кадыров (слева) в Грозном. Выезжал ли он оттуда хотя бы для съемки ролика – неизвестно
Фото: grozny-inform.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который еще 14 марта заявлял, что якобы находится в зоне боевых действий под Киевом, на следующий день оказался в Грозном. Он опубликовал видео, на котором он встречает в Чечне секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, прилетевшего туда 15 марта.

13 марта в сети появился ролик, который опубликовал в том числе чеченский государственный канал "Грозный", с описанием: "Глава ЧР Рамзан Кадыров вместе с бойцами, участвующими в специальной военной операции на Украине". В разговоре на видео подчиненный отчитывается об операции по захвату детского дома в 7 км от Киева. Ролик снят в темном подвале, где именно и когда – неизвестно.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире национального телемарафона заявил, что если присутствие Кадырова под Киевом будет подтверждено, то Вооруженные силы Украины его уничтожат. Кадыров на это ответил в Telegram: "Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?"

Через несколько часов, ночью 14 марта, он также опубликовал обращение к украинцам, в котором заявил, что видео якобы было снято в Гостомеле.

"На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка: насколько близко мы приблизились?.. Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать, мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам... Внесу интригу: а может, мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?" – говорилось в обращении.

Однако уже 15 марта Кадыров встречал в Грозном Патрушева и посещал с ним могилу своего отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова. 

По данным проекта "Слідство.Інфо" на 11 марта, кадыровцы действительно закрепились в военном городке в Гостомеле под Киевом и удерживают там заложников. Их также видели в Бородянке, Бабинцах и Ворзеле. Однако информация о пребывании главы Чечни в Украине не подтверждена никакими официальными источниками.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, Грозный, Николай Патрушев, чеченцы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Правда существует". На антивоенном концерте Oxxxymiron в поддержку украинцев зрители скандировали знаменитую речевку о Путине. Видео
"Правда существует". На антивоенном концерте Oxxxymiron в поддержку украинцев зрители скандировали знаменитую речевку о Путине. Видео
Руслана обратилась к мировому сообществу с заявлением о похищении украинских активистов российскими оккупантами с целью физического устранения
Руслана обратилась к мировому сообществу с заявлением о похищении украинских активистов российскими оккупантами с целью физического устранения
  Джамала: Муж разбудил меня и сказал: "Началась война. Россия на нас напала". Было принято решение двигаться к границе
  Джамала: Муж разбудил меня и сказал: "Началась война. Россия на нас напала". Было принято решение двигаться к границе
  "Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома
  "Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома
  "Я кажу "ні" жахливій цій війні!" После нападения РФ на Украину Могилевская и Рыбчинский изменили слова песни "Місяць". Видео
  "Я кажу "ні" жахливій цій війні!" После нападения РФ на Украину Могилевская и Рыбчинский изменили слова песни "Місяць". Видео
Нина Матвиенко напомнила российским оккупантам о расплате за разрушенные украинские города и убитых мирных жителей. Видео
Нина Матвиенко напомнила российским оккупантам о расплате за разрушенные украинские города и убитых мирных жителей. Видео
  Кикабидзе: Хочу украинцам сказать, что преклоняюсь перед их героизмом. Они борются не только за Украину, но и за Европу
  Кикабидзе: Хочу украинцам сказать, что преклоняюсь перед их героизмом. Они борются не только за Украину, но и за Европу
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео
Дорофеева о запретных списках РФ: Горжусь быть в этом лайнапе
Дорофеева о запретных списках РФ: Горжусь быть в этом лайнапе
"Я это Украина". Могилевская записала обращение к Байдену
"Я – это Украина". Могилевская записала обращение к Байдену
"Важная задача – держать информационный фронт". Скрипка создал Telegram-канал широкого профиля
"Важная задача – держать информационный фронт". Скрипка создал Telegram-канал широкого профиля
Евгений Рыбчинский: Несмотря на то, что у меня четверо детей и еще несколько законных оснований уехать, был, есть и останусь в Украине
Евгений Рыбчинский: Несмотря на то, что у меня четверо детей и еще несколько законных оснований уехать, был, есть и останусь в Украине
Мозговая: Война все и всех проверяет и проверит на вшивость
Мозговая: Война все и всех проверяет и проверит на вшивость
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео
"Мой сын знает, что русские наши враги, из-за которых плачет мама". Звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, куда с мужем выехала из-за войны России против Украины
"Мой сын знает, что русские – наши враги, из-за которых плачет мама". Звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, куда с мужем выехала из-за войны России против Украины
Maruv после нападения РФ на Украину снялась для российского глянца. Певица рассказала изданию страны-агрессора о своей беременности
Maruv после нападения РФ на Украину снялась для российского глянца. Певица рассказала изданию страны-агрессора о своей беременности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео (57784)
2
Украинское консульство в Турции отказалось продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (26938)
3
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (25175)
4
"Каждый боец должен поставить целью уничтожение этого позора чеченского народа". Рыбчинский объявил вознаграждение за голову Кадырова (23911)
5
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (23827)
6
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли (20430)
7
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео (18511)
8
"Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома (17035)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS