Кадыров, заявлявший, что находится под Киевом, оказался в Грозном

Кадыров (слева) в Грозном. Выезжал ли он оттуда хотя бы для съемки ролика – неизвестно Фото: grozny-inform.ru

13 марта в сети появился ролик, который опубликовал в том числе чеченский государственный канал "Грозный", с описанием: "Глава ЧР Рамзан Кадыров вместе с бойцами, участвующими в специальной военной операции на Украине". В разговоре на видео подчиненный отчитывается об операции по захвату детского дома в 7 км от Киева. Ролик снят в темном подвале, где именно и когда – неизвестно.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире национального телемарафона заявил, что если присутствие Кадырова под Киевом будет подтверждено, то Вооруженные силы Украины его уничтожат. Кадыров на это ответил в Telegram: "Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?"

Через несколько часов, ночью 14 марта, он также опубликовал обращение к украинцам, в котором заявил, что видео якобы было снято в Гостомеле.

"На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка: насколько близко мы приблизились?.. Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать, мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам... Внесу интригу: а может, мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?" – говорилось в обращении.

Однако уже 15 марта Кадыров встречал в Грозном Патрушева и посещал с ним могилу своего отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

По данным проекта "Слідство.Інфо" на 11 марта, кадыровцы действительно закрепились в военном городке в Гостомеле под Киевом и удерживают там заложников. Их также видели в Бородянке, Бабинцах и Ворзеле. Однако информация о пребывании главы Чечни в Украине не подтверждена никакими официальными источниками.

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